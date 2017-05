Hytera, ein innovativer, weltweit führender Anbieter von Lösungen für den professionellen Mobilfunk (PMR), führt auf der Konferenz Critical Communications World (CCW) 2017, die von 16. bis 18. Mai im Rahmen der Asia World Expo in Hongkong stattfinden wird, offiziell seine lang erwartete innovative LTE-PMR-Konvergenzlösung auf dem Markt ein. Die LTE-PMR-Konvergenzlösung von Hytera umfasst wegweisende Multimode-Funkgeräte, eine konvergente Schmalband-/Breitband-Funkinfrastruktur sowie entsprechende Managementsoftware.

"Dies wird ein weiterer Meilenstein für Hytera und die gesamte PMR-Branche sein. Hytera liefert den Nutzern erneut eine ganz eigene Lösung und weist einen klaren Weg für die Akzeptanz von Breitbandtechnologien mit großem Funktionsumfang. Gleichzeitig liegt ein Schwerpunkt auf der zuverlässigen Bereitstellung der unentbehrlichen Sprechfunkdienste mithilfe von Schmalbandtechnologien wie TETRA, DMR und PDT", so Yelin Jiang, Vice President von Hytera.

Am 16.Mai, dem ersten Tag der CCW 2017, veranstaltet Hytera vor Eröffnung der Messe den Hytera Global Summit 2017 zum Thema "Innovative Konvergenz". Daran werden von Hytera geladene Nutzer und Partner sowie Besucher der CCW teilnehmen, die sich bei Hytera registriert haben. Der Gipfel findet auf der Asia World Expo von 14.00 bis 16.00 Uhr in Raum 201 statt.

Hytera ist der größte Aussteller der CCW 2017. Neben seiner LTE-PMR-Konvergenzlösung wird das Unternehmen auch eine Reihe von Innovationen der Schmalbandtechnologie präsentieren, darunter DMR- und Tetra-Endgeräte und -Infrastruktur. Die neue Generation des Command Control Center wird ein weiteres Highlight am Messestand sein. Damit beweist Hytera seine zunehmende Integrations- und Innovationskompetenz bei der Entwicklung einer hochmodernen Lösung für die Nutzer in wichtigen geschäftskritischen Branchen.

Hytera Global Summit 2017

16. Mai2017

14.00 bis 16.00 Uhr

Raum 201, 2F, Asia World Expo

Portal für die Registrierung:

ccw.hytera.com

Hytera auf der CCW 2017

16.bis 18.Mai 2017

Halle 3, Stand C8

Über die CCW

Die Critical Communications World ist das führende, einflussreichste Kongress- und Messe-Event. Über einen Zeitraum von drei Tagen bietet diese Veranstaltung Experten aus dem Bereich der kritischen Kommunikation eine hervorragende Plattform für anregende Diskussionen, Debatten und Networking.

Über Hytera Communications

Hytera Communications Corporation Limited ist ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationslösungen im professionellen Mobilfunksektor (PMR). Das Unternehmen setzt sich dafür ein, mit technischen Innovationen die Effizienz von Unternehmen und Organisationen sowie die Sicherheit zu steigern. Hytera Communications wurde 1993 im chinesischen Shenzhen gegründet. Es ist weltweit der zweitgrößte und der am schnellsten wachsende Anbieter von Lösungen für den professionellen Mobilfunk (PMR) und der weltweit führende Anbieter im Bereich DMR Trunking (DMR Tier III). Hytera hat Kunden in mehr als 120 Ländern und Regionen. Dazu zählen Behörden, Organisationen der öffentlichen Sicherheit, Versorgungs- und Transportunternehmen sowie sonstige Wirtschaftsunternehmen. Seit dem Jahr 2011 ist Hytera an der chinesischen Börse in Shenzhen notiert (SHE: 002583). Die Marktkapitalisierung von Hytera ist bis Ende 2016 um 500 gewachsen.

