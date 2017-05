Deutschland kann seine Bündnisverpflichtungen in der Nato 2018 möglicherweise nicht erfüllen. Probleme bereitet offenbar die Umrüstung der Eurofighter. Dies geht aus einem internen Bericht hervor.

Deutschland kann seine Bündnisverpflichtungen in der Nato mit dem Kampfjet Eurofighter 2018 einem internen Bericht zufolge möglicherweise nicht erfüllen. Eine bereits 2012 in Auftrag gegebene Missionsplanungsstation werde nicht rechtzeitig für den Nato-Einsatz bereitstehen, schreibt das Verteidigungsministerium im vertraulichen Teil seines Rüstungsberichts vom April, der Reuters am Donnerstag vorlag.

"Es besteht das Risiko, dass auch eine Überbrückungslösung nicht zeitgerecht zur Verfügung ...

