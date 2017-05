ROUNDUP: Telekom liebäugelt in USA mit Fusionen - Beteiligung bremst Geschäft

BONN - Die Deutsche Telekom ist in ihrem guten Lauf erneut von ihrer Beteiligung an der britischen BT Group gebremst worden. Im Tagesgeschäft lief es dagegen abermals rund für den Dax-Konzern, der den operativen Gewinn erneut kräftig steigern konnte. Insbesondere das brummende US-Geschäft, aber auch der Aufwärtstrend im Heimatmarkt Deutschland sorgten für mehr Schwung. Auf dem US-Markt rechnet Telekom-Chef Tim Höttges nach dem Ende der jüngsten Frequenzauktion nun mit einer heißen Phase von Fusionsgesprächen - auch rund um die eigene Tochter T-Mobile US.

ROUNDUP 2: Lanxess peilt nach starkem Jahresstart Rekordergebnis an

KÖLN - Der Spezialchemie-Konzern Lanxess peilt nach einem Umsatz- und Gewinnsprung zum Jahresstart 2017 ein Rekordergebnis an. "Unsere Aufstellung stimmt und unsere operative Stärke nimmt durch die Chemtura-Akquisition weiter zu", sagte Unternehmenschef Matthias Zachert am Donnerstag bei der Zahlenvorlage in Köln. Der Konzern sei "sehr stark" in das neue Geschäftsjahr gestartet. Lanxess habe in jedem Geschäftssegment eine steigende Nachfrage verzeichnet und in allen Regionen weltweit höhere Umsätze erzielt. Auch für das zweite Quartal zeichne sich "eine gute Auftragslage" und damit "eine weiterhin dynamische Geschäftsentwicklung" ab. Im Jahresverlauf dürfte das Wachstumstempo wegen höherer Vergleichswerte aber abnehmen.

ROUNDUP 2: Henkel wächst und wappnet sich für schärfer werdenden Wettbewerb

DÜSSELDORF - Der Persil- und Schwarzkopfhersteller Henkel stellt sich auf einen schärfer werdenden Wettbewerb ein. Preissenkungen und Sonderaktionen hätten im ersten Quartal zugenommen, sagte Vorstandschef Hans Van Bylen am Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalsbilanz. "Wir spüren das in allen Regionen und allen Kategorien." Betroffen sei aber nicht nur Henkel, sondern die gesamte Branche. Gegensteuern will der Konzern mit Innovationen, die sich in der Regel teurer verkaufen lassen, dem schnellen Reagieren auf Trends und der Entwicklung neuer Produktkategorien.

ROUNDUP: Aufräumarbeiten bei Unicredit zahlen sich aus

MAILAND - Der Radikalumbau der italienischen Großbank Unicredit trägt Früchte. Das problembehaftete Geldhaus ist deutlich besser in das Jahr gestartet als erwartet. So verdiente die Unicredit im ersten Quartal unterm Strich mehr als Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Die Anleger waren begeistert: Am Donnerstag Vormittag zog der Aktienkurs zeitweise um mehr als 5 Prozent an.

ROUNDUP 2: Alitalia-Probleme belasten Generali - Zukäufe in Vermögensverwaltung

TRIEST - Die Schieflage der Fluglinie Alitalia hat den italienischen Versicherer Generali im ersten Quartal schmerzlich erwischt. Während das Versicherungsgeschäft insgesamt besser lief, will der Allianz-Rivale nun seine Vermögensverwaltung ausbauen. Dazu schaut sich der Versicherer auch nach Zukäufen um, wie er am Donnerstag in Triest mitteilte. Bis Ende des Jahrzehnts soll der Überschuss des Konzerns dadurch um 150 Millionen Euro wachsen.

ROUNDUP: Schaeffler enttäuscht bei Auto-Rendite - Industriegeschäft wächst

HERZOGENAURACH - Der Autozulieferer Schaeffler hat im ersten Quartal in seiner Autozuliefersparte operativ unerwartet wenig verdient. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern ging im ersten Quartal um mehr als einen Prozentpunkt auf 13,1 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen am Markt stark verfehlt, kommentierte UBS-Analyst Julian Radlinger. Am Aktienmarkt sank die Schaeffler-Aktie in der MDax-Schlussgruppe um 5 Prozent.

ROUNDUP: American-Idol-Ende belastet RTL - Umsatz und operatives Ergebnis sinken

KÖLN - Das Auslaufen der US-Castingshow American Idol hat den Medienkonzern RTL im ersten Quartal ausgebremst. Der Umsatz fiel im ersten Quartal um knapp zwei Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, wie der ProSiebenSat.1-Konkurrent am Donnerstag in Köln mitteilte. Der Rückgang kam für die meisten Aktienanalysten überraschend. Sie hatten im Schnitt zumindest mit einem stagnierenden Erlös gerechnet.

ROUNDUP: Unfall-Neuregelung in Großbritannien verhagelt Zurich den Jahresstart

ZÜRICH - Eine neue Regierungsvorgabe in Großbritannien hat den schweizerischen Versicherer Zurich zum Jahresauftakt belastet. Wegen steigender Entschädigungsansprüche von Unfallopfern in dem Land sank der Gewinn im ersten Quartal um 31 Prozent auf 607 Millionen US-Dollar (rund 558 Mio Euro), wie der Rivale des europäischen Marktführers Allianz am Donnerstag in Zürich mitteilte.

ROUNDUP 3: Maues TV-Geschäft bei ProSiebenSat.1 - Digitalgeschäft weiter stark

MÜNCHEN - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 liegt nur dank eines gut laufenden Geschäfts im Internet auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Sorgen bereitet dagegen der TV-Werbeumsatz. Hier ist der Konzern etwas pessimistischer als zuletzt. An der Börse sorgte dies für Verunsicherung und deutliche Abschläge. Die ohnehin seit einiger Zeit schwach laufende Aktie verlor am Donnerstag nach Bekanntgabe der Zahlen bis zu sieben Prozent.

ROUNDUP: Deutsche Post muss sich für Gewinnpläne strecken - Aktie sackt ab

BONN/LONDON - Die Deutsche Post muss sich für ihre ehrgeizigen Gewinnpläne trotz des Booms im Paket- und Expressgeschäft strecken. Um den operativen Gewinn bis zum Jahr 2020 wie geplant zu steigern, müsse sich vor allem die DHL-Frachtsparte ranhalten, machte Finanzchefin Melanie Kreis am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in London deutlich. Zum Start ins Jahr litt der Bereich unter erhöhten Raten für Luft- und Seefracht. Im Post-Geschäft mit Briefen und Paketen habe die erste Woche des Jahres quasi gar nicht stattgefunden, sagte Kreis.

ROUNDUP: Anleger senken Daumen über Nordex nach verpatztem Jahresstart

ROSTOCK/HAMBURG - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex ringt nach einem durchwachsenen Start ins Jahr weiter um das Vertrauen der Investoren. Vor allem der Auftragseingang im ersten Quartal enttäuschte. Analysten zeigten sich am Donnerstag skeptisch für das weitere Jahr.

Weitere Meldungen -Probleme in Tegel - Air-Berlin-Mitarbeiter helfen freiwillig aus -Baywa profitiert von gestiegenen Erzeugerpreisen in Landwirtschaft -ROUNDUP: Adidas wird Golfmarken nach langer Suche los -SLM Solutions weitet Verlust im ersten Quartal aus -VW-Tochter Audi im April erneut mit deutlichem Absatzminus -BayernLB bekräftigt nach starkem Gewinnplus Jahresziel -ROUNDUP: Aareal Bank sieht sich auf Kurs -ROUNDUP: Schwere Zeiten für kleinere Hersteller von Windkraftanlagen -Ikea investiert 50 Millionen Euro in neuen Standort in Wetzlar -Bilanzskandal in Italien: BT Group-Chef bekommt keinen Bonus - Jahreszahlen -ROUNDUP: Middelhoff steht wegen Anstiftung zur Untreue vor Gericht -Nissan rechnet mit Gewinnrückgang -Spanien und Frankreich bescheren Autovermieter Sixt Wachstum -Freiberger OB will um Erhalt von Solarworld kämpfen -ROUNDUP/EU-Gutachter: Für Uber gelten gleiche Regeln wie für Taxi-Firmen -ROUNDUP/Übernahme bei Immobilienfirmen: TLG will WCM schlucken -Passagierrekord am Frankfurter Flughafen im April -ROUNDUP: Airbus baut Hubschrauberwerk in China -Biokraftstoffhersteller Verbio meldet Zuwächse -ROUNDUP: Dürr profitiert von Nachfrage nach Holzverarbeitungs-Maschinen -ROUNDUP: Biotechunternehmen Medigene tiefer in roten Zahlen - Ziele bestätigt -Laserspezialist LPKF mit starkem ersten Quartal -ROUNDUP/500 Megabit pro Sekunde: Vodafone startet LTE-Turbo in 30 Städten -Solarworld-Insolvenz trifft Wacker Chemie kaum -Solarworld-Betriebsrat von Insolvenzantrag kalt erwischt -Spanische Telefonica profitiert von Währungsaufschwung in Brasilien -Kohlefaserspezialist SGL verringert Verlust deutlich -Abverkauf der Winterware bringt Adler ins Minus -US-Telekomkonzern Verizon will 3,1 Milliarden Dollar für Straight Path zahlen -Maschinenbauer Hermle wächst weiter - Abkühlung erwartet -ROUNDUP: Software-Anbieter GFT leidet unter Zurückhaltung von Banken -Schoko-Nikoläuse und Lebkuchen: Fairhandelshaus Gepa legt zu -ROUNDUP: Stada wirbt für Übernahme mit Aussicht auf Zukäufe -BMW-Chef Krüger kündigt 8er-Luxus-Coupé an -Günstige Klamotten gefragt - Textildiscounter NKD wächst -Neuer Vorstandschef will Jenoptik globaler aufstellen -Sauberkeit und Service - Bahn investiert in Bahnhöfe -ROUNDUP 3: Quartalszahlen-Desaster für Snapchat-Firma kurz nach Börsengang -Verkehrsausschuss-Chef verlangt Klarheit über Toll-Collect-Vorwürfe -ROUNDUP: Bertelsmann startet mit Gewinnzuwachs ins Jahr -ROUNDUP: Eckes-Granini kämpft mit hohen Rohstoffpreisen - 'Kundenkonflikte' -Maschinenbauer Manz startet verhalten ins Jahr - Auftragsbestand macht Hoffnung -Cancom mit Umsatzplus dank reger Nachfrage -Credit Agricole schwimmt weiter auf Erfolgswelle - Gewinn zieht deutlich an -ROUNDUP 3: 2700 Jobs bei Siemens auf der Kippe -IG Metall fürchtet Wegfall von Siemens-Ausbildern in Berlin -Bundesamt warnt vor Isofix-Gurten für Kindersitze -ROUNDUP 2: Ströer befeuert mit Zahlen und Zielen Erholung der Aktie -Neue Bundesstelle soll Angaben auf Lebensmitteln prüfen -Neue Daten bestätigen kleine Schwäche auf chinesischem Automarkt

