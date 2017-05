Wie groß ist die Short-Position bei AURUBIS?br/>

AURUBIS steht im Mittelpunkt des größten Interesses. Wir hatten die Hintergrund-Story mehrfach beschrieben, aber nicht erwartet, dass sich die Short-Position auf inzwischen jede zehnte Aktie bezieht.br/>

Diese Shorts stiegen in den letzten vier Wochen allein um 25 Prozent. Wir hatten mehrfach über Dispositionen von Investoren im Hintergrund berichtet und nun darf der Vorstand nervös werden.br/>

Die vielfältigen Berechnungen des AURUBIS-Wertes rufen wir lediglich in Erinnerung. Zwischengewinn für uns bislang 52 % seit dem letzten Einstieg. 75 Euro als Kursziel halten wir aufrecht, aber behalten uns eine Anhebung vor.br/>

Der Aufbau der Short-Positionen ließe sich zweifach deuten: 1.) Als eine Wette darauf, dass der Kurs deutlich zurückfallen muss. Die Ursache hierfür könnte der Kupfer-Preis sein oder eine andere grundsätzliche Einschätzung von AURUBIS in seinem Marktfeld. Oder aber 2.) die Shorter spekulieren darauf, dass sich im Aktionärskreis von AURUBIS grundsätzlich etwas ändert.br/>

Betroffen davon wäre SALZGITTER mit 25 Prozent. Bei einem Tagesumsatz von nur etwa 8 Mio. Euro ist alles möglich.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse Nr. 19 vom 13.05.2017! Falls Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.BoersenKiosk.debr/>

Weitere Themen in der Ausgabe:++ Viele Märkte auf historischem Top-Niveau++ Short-Seller erneut mit hohen Positionen++ SÜDZUCKER: Korrektur abgeschlossen?++ Wird KLÖCKNER zum Geduldsspiel?++ UNITED INTERNET: Positionen ausbauen?++ Paris wird interessanter als vorerst gedacht++ Wie profitieren Sie vom Ölmarkt?br/>

++++ Jetzt auch die kostenlose BoersenKiosk Apple-App laden ++++++++ mit komfortablem Benachrichtigungsservice ++++