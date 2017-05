Die krisengeplagte Großbank Unicredit ist überraschend stark ins Jahr 2017 gestartet. Nach herben Verlusten im Geschäftsjahr 2016 hat das italienische Institut am Donnerstag einen deutlichen Gewinnsprung gemeldet und damit die Schätzungen der Analysten übertroffen. Das kommt an der Börse gut an.

Den vollständigen Artikel lesen ...