Auf Wunsch von Ex-Volkswagen-Patriarch Ferdinand Piëch war die Motorrad-Marke Ducati von VW gekauft worden - jetzt könnte ein Verkauf anstehen. Die Luxusmarken Bentley und Bugatti sollen in jedem Fall im Konzern bleiben.

Volkswagen plant Porsche-Chef Oliver Blume zufolge keinen Verkauf der Luxusmarken Bentley oder Bugatti. "Da gibt es keinerlei Überlegungen, irgendetwas zu veräußern", sagte Blume am Donnerstag beim Produktionsjubiläum des einmillionsten Fahrzeugs des Porsche 911 in Stuttgart. Blume ist zugleich Leiter der Luxusmarkengruppe aus Porsche, Bentley und Bugatti im VW-Konzern.

Der Wolfsburger Autokonzern zieht eine Trennung von der Motorrad-Marke Ducati in Betracht, wie Reuters Ende April von Insidern erfahren hatte. Der indische Motorradhersteller Royal Enfield ist nach einem Bericht der "Times of India" an der Übernahme des ...

