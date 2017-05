BONN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will bei einem Wahlsieg die Milliardenüberschüsse mit "absolutem Vorrang" für Investitionen nutzen. Zurückhaltend zeigte sich der SPD-Chef beim Thema Steuersenkungen: "Das, was wir jetzt an Überschüssen erzielen, sind einmalige Überschüsse. Jetzt hinzugehen und sie dauerhaft zu verteilen, da muss man prüfen, wie weit ist das möglich", sagte Schulz am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Bonn kurz vor Bekanntgabe der Ergebnisse der Steuerschätzung. Es gebe einen riesigen Investitionsstau bei den Kommunen. Es müsse dringend mehr Geld für Bildung, Straßenbau und Digitalisierung ausgegeben werden./tb/DP/mis

