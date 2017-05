In den ersten drei Monaten bricht der Übeschuss bei der Deutschen Telekom deutlich ein. Doch die Aktie hält sich auf hohem Niveau. Auch die US-Tochter T Mobile US ist wieder im Auftwärtstrend. Wie Sie sich bei der Telekom-Aktie jetzt aufstellen sollten, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Ascan Iredi weshalb die Telekom ein grundsolider Wert ist und was Sie zur "Lieblings-Aktie" katapultiert.