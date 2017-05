Freiburg (ots) - OXID eSales auf der K5 Future Retail Conference 2017: Die Kommerz-Pubertät ist zu Ende



Für den Verbraucher ist eines immer schon klar gewesen: Ob er online bestellt oder im Laden steht, er ist Kunde und kauft ein. Über den Kanal macht er sich selten Gedanken. Er wählt den, der gerade in seine aktuelle Situation passt. Und er wird dabei immer ungeduldiger. Diesen gelebten Omnichannel beleuchtet die diesjährige K5, das Gipfeltreffen des E-Commerce, mit der Frage nach der Zukunft des digitalen Handels. "Für den Erfolg eines Händlers im E-Commerce ist entscheidend, dass die Kommerz-Pubertät nun generell vorbei ist. Die Frage, ob verschiedene Kanäle nötig sind oder nicht, stellt sich längst nicht mehr. Wie der Kunde optimal erreicht und bedient werden kann, das ist die richtige Fragestellung, um die es gehen sollte", sagt Roland Fesenmayr, CEO der OXID eSales AG. Seit den Anfängen des Online-Handels ist das Unternehmen in der Digitalisierung von Geschäftsmodellen aktiv - heute weit über ein klassisches Shopsystem hinaus.



Dezentrale Lagerhaltung für kurze Wege zum Kunden



"Thriving in a World of Plattforms" lautet das Motto der diesjährigen K5. Das Thema, Ladengeschäft und Webshop zu verschmelzen ist ein Dauerbrenner. Man findet es in der Logistik wie im Consumer-Geschäft. Mit Click&Collect können Kunden bereits die bestellte Ware im Ladengeschäft abholen. Strategien, wie z.B. das Zalando-Konzept mit der Einbindung lokaler Händler in das Geschäftsmodell oder Distributed Commerce, widmen sich indes der dezentralen Lagerhaltung. Das hat den Vorteil von extrem kurzen Wegen für den Kunden. Im letzteren Fall erfolgt sogar ein Kaufabschluss ohne Bezahlung im Shop. Während der K5 gibt OXID eSales gemeinsam mit dem Kunden Rotho im Vortrag "Lost between Channels: Wo mache ich eigentlich Umsatz? (Oder wie?)" einen Einblick in die Situation eines Unternehmens, das als führender Hersteller im Kunststoff-Bereich die Kunden vom Großhandel bis zum Endkunden auf vielen Wegen erreicht.



Verkaufen mit Inhalten



Die Gewinnung von Kunden - und das langfristige Halten - mit Inhalten ist allgegenwärtig und hat den Handel verstärkt auch im Online-Bereich erfasst. Statt eines simplen Webshops möchten Kunden Einkaufswelten erleben, themen- und inhaltsbezogen. Eine clevere Positionierung der Marke, Produktwelt und Services verschafft dem Händler Sichtbarkeit und einen Marktvorteil gegenüber dem Wettbewerb. Mit dem voll integrierten Content Management System Visual CMS bietet der OXID eShop die Möglichkeit, diese Erlebnisse und Impulse leicht und nachhaltig zu schaffen. Zu sehen auf der K5 am Stand 67.



Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern von E-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis der OXID-Plattform lassen sich skalierbare, modulare und hochwertige Webshops in allen Branchen, für B2B ebenso wie für B2C, aufsetzen und effizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen Unternehmen wie Melitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf OXID. Die umfassende Lösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M, Murrelektronik oder Unilever Food Solutions. Die modulare Standardsoftware wird dabei von über 150 Solution Partnern nach Wunsch implementiert, eine stetig wachsende Open Source-Gemeinde sorgt stets für neue und marktgerechte Impulse, mit der die Software voll dem Bedarf entspricht. Webshop, Mobile und Point of Sale (POS) decken dabei das volle Multichannel-Spektrum ab.



OTS: OXID eSales AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60635 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60635.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen: OXID eSales AG, Bertoldstraße 48, 79098 Freiburg, Tel.: +49 761 36889-0, Fax: +49 761 36889-29, Web: www.oxid-esales.com, E-Mail: info@oxid-esales.com



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Tel. 0611/97315 0, E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de