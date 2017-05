=== *** 07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:00 DE/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q, Kahl am Main 08:00 GB/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q, London 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis, Hamamatsushi 08:15 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April HVPI PROGNOSE: +2,6% gg Vj vorläufig: +2,6% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj 09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart 10:00 DE/BASF SE, HV, Mannheim 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV, München 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV, Frankfurt 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV, Düsseldorf *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q, Dortmund *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen April 15:00 IE/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der ACI The Financial Markets Association, Dublin 15:00 EU/Monatliche Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 2017/18 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,1 zuvor: 97,0 *** 16:00 US/Lagerbestände März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 18:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der Drexel University, Philadelphia *** - IT/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 13.5.), Bari - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Fitch), Ungarn (Fitch), EFSF (S&P), Irland (Moody's), Litauen (Moody's), Polen (Moody's) ===

