Moti Shahani leitet Diskussion über die Ansätze, mit denen sich wachstumsorientierter betrieblicher Wert zwischen Investition und Ausstieg generieren lässt



Mclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Moti Shahani (http://www.blueridgepartners.com/team/moti-shahani/), Managing Director am Standort London von Blue Ridge Partners, eine in der Unternehmensberatung tätige Firma, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen, wird im Rahmen der Vormittagssitzungen auf der INSEAD Private Equity-Konferenz in Frankreich am 19. Mai 2017 (http://mba-clubs.insead.edu/private-equit y/conference-fbl/programme-fbl) ein Panel moderieren. Das Motto der diesjährigen Konferenz lautet "Navigating Macro Headwinds in the Pursuit of Growth" (Wie sich Wachstumsziele trotz makroökonomischem Gegenwind navigieren lassen). Die Veranstaltung ist die größte MBA-orientierte Private Equity-Konferenz in Kontinentaleuropa. Die Konferenz zieht zusätzlich zu den Studenten regelmäßig Investmentprofis, Komplementäre und Kommanditisten und Führungskräfte auf Geschäftsleitungsebene an, die hier zusammenkommen, um in kollegialer Campusumgebung zu lernen und sich zu vernetzen.



Shahani wird das auf Wertschaffung fokussierte Panel moderieren, weitere Teilnehmer des Panels sind Paul Skipworth, Partner bei Inverleith, LLP; Harry Dolman, Partner und COO von HPE Growth Capital; Monique Cohen, Partner bei Apax Partners und Andrew Priest, Director bei Inflexion Private Equity Partners, LLP.



"Ich freue mich, dieses Panel zum Thema Wertschöpfung moderieren zu können", erklärt Shahani. "Die Spezialisierung von Blue Ridge auf das Umsatzwachstum, dem Hauptmotor der Wertgenerierung, verschafft uns einen hervorragenden Durchblick hinsichtlich der Probleme und Chancen. Wir haben ein exzellentes Aufgebot an Diskussionsteilnehmern, die aus erfolgreichen Firmen mit unterschiedlichen und einzigartigen Ansätzen zur Wertschöpfung in einigen der größten europäischen PE-Märkten kommen. Dies wird mit Sicherheit eine fundierte, interessante und lebhafte Diskussion werden".



Shahani verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich wertschaffendes Wachstum. Vor seinem Beitritt zu Blue Ridge Partners als Managing Director durchlief er die Schulung bei McKinsey, gründete eines der ersten Beratungsunternehmen für digitales Marketing in Großbritannien, hatte bei American Express die Position Strategy VP inne, wo er für die nicht-USA-seitigen Märkte verantwortlich zeichnete, und beriet als unabhängiger Consultant eine große Anzahl von britischen und globalen Kunden zum Thema Wachstum. Er hält einen MA in Wirtschaftswissenschaften, verliehen vom Kings College, Cambridge (England) und einen MBA mit Auszeichnung von INSEAD (Frankreich).



Das als "Business School der Welt" renommierte INSEAD ist die weltgrößte Graduate Business School und verfügt über Campus-Standorte in Europa, Asien und dem Nahen Osten. Im Financial Times-Ranking der besten MBA Programme weltweit hat das INSEAD jüngst den ersten Platz belegt. Die Veranstaltung beginnt um 8:30 Uhr MEZ und wird auf dem europäischen Campus von INSEAD in Fontainebleau stattfinden.



Informationen zu Blue Ridge Partners



Blue Ridge Partners (http://www.blueridgepartners.com/) ist eine in der Unternehmensberatung tätige Firma, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Wir haben mit mehr als 400 Kunden aus dem mittleren Marktsegment und Großkunden zusammengearbeitet, um ihr strategischen Verständnis der Märkte und Abnehmer zu verbessern, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern und Marketing- und Vertriebsleistung zu steigern.



Zu unseren Kunden zählen mehr als 100 Private Equity-Gesellschaften und deren Portfoliounternehmen - sowohl während Deal Evaluation und Due Diligence als auch nach der Übernahme. Wir sind bekannt dafür, Unternehmen zu einem schnelleren Wachstum zu verhelfen, weil wir die Sache direkt anpacken, gemeinschaftlich zusammenarbeiten und zügiger und effizienter als große Beratungsunternehmen messbare Wirkung liefern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.blueridgepartners.com.



