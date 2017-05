Die Aktie vom Medienkonzern RTL fällt heute massiv in den Keller - das Auslaufen der US-Castingshow American Idol hat den Medienkonzern RTL im ersten Quartal ausgebremst. Der Umsatz fiel im ersten Quartal um knapp zwei Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, wie der ProSiebenSat.1-Konkurrent am Donnerstag in Köln mitteilte. Der Rückgang kam für die meisten Aktienanalysten überraschend....

Den vollständigen Artikel lesen ...