Für Qualis Logistics (qualislogistics.com), eine neue Frachtenbörse mit außergewöhnlich hohem Qualitätsanspruch, kooperieren der spanische Marktführer für Internet-Ladungsplattformen Wtransnet und die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH). Denn zu der neuen Plattform erhalten ausschließlich solche Transportunternehmen Zugang, die ihre Zuverlässigkeit in einem qualifizierten Zertifizierungsaudit nachgewiesen haben.



Neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit will Wtransnet mit dem Angebot setzen, das auf der transport logistic startet. Ein Premium-Level zu erreichen, ist das Ziel, das sich der spanische Platzhirsch für den Markteintritt in Deutschland gesetzt hat. Denn damit können künftig auch hochregulierte Logistik-Teilbranchen, denen der Zugang zum Spot-Markt bisher verwehrt bleibt, Ladungen über die neue Frachtenbörse handeln. Anna Esteve, International Sales Director und Mitbegründerin von Wtransnet betont: "Zu Qualis Logistics lassen wir ausschließlich Frachtführer zu, die nach einer anerkannten Norm zertifiziert und dafür von einem unabhängigen Dritten überprüft wurden." Damit bringt Wtransnet die ohnehin straffen Qualitätsanforderungen auf ein neues Niveau. Unter der hauseigenen Quality Assurance Policy überwacht der Anbieter seit 20 Jahren kontinuierlich die Finanzkraft von Frachtführern und deren Rechtskonformität. Außerdem prüft er, ob Steuern und Sozialbeiträge ordnungsgemäß entrichtet werden. Am Ladungshandel teilnehmen darf in der Frachtenbörse nur, wer mindestens zwei Jahre am Markt vertreten ist sowie seine Fahrzeuge und Fahrer inklusive Führerscheindaten registriert.



Qualified Carrier ermöglicht Einstieg



Um kleine Frachtführer nicht von Qualis Logistics auszuschließen, hat Wtransnet mit dem Competence Center Logistics (CCL) der DQS GmbH, einer sehr renommierten und erfahrenen deutschen Zertifizierungsorganisation, eine enge Kooperation vereinbart: Wer bislang nicht zertifiziert ist, kann jetzt mit dem Gütesiegel Qualified Carrier ein Zertifikat erwerben, das für gewissenhaft arbeitende Betriebe ohne größeren Aufwand zu erlangen ist. "Wir prüfen in einem Tagesaudit über 40 relevante Kriterien", erklärt Wolfgang Engel, Leiter des CCL. "Bei einigen der Prüfpunkte müssen die Auditoren der DQS streng sein - wer hier patzt, besteht zunächst das Audit nicht", ergänzt Ralf Grobusch, verantwortliches Geschäftsleitungsmitglied bei der DQS, mit Blick auf den hohen Anspruch dieser Begutachtung.



"Mit dem Qualified Carrier erkennen wir eine Einstiegszertifizierung an, die auch von kleinen Frachtführern mit angemessenem Aufwand absolviert werden kann", ist Anna Esteve überzeugt. "So wird Qualis Logistics mit ausschließlich auditierten Frachtführern in einer abgeschlossenen Plattform für deutlich mehr Sicherheit und Transparenz sorgen", unterstreicht die Wtransnet-Mitbegründerin. Registrierte Wtransnet-Nutzer, die bisher noch nicht zertifiziert sind, erhalten in der Kooperation mit DQS das Qualified Carrier-Audit zu Sonderkonditionen. Neukunden, die sich von der DQS zertifizieren lassen, können sich nach bestandenem Qualified Carrier-Audit über eine kostenlose Jahresmitgliedschaft in Qualis Logistics freuen.



Weitere Informationen: www.dqs.de/ccl, www.qualislogistics.com



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielt die Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.



Über das Competence Center Logistics (CCL ) der DQS GmbH



Im Competence Center Logistics (CCL) - organisiert im Geschäftsbereich Auditsysteme - bündelt die DQS GmbH ihr branchenspezifisches Fachwissen. Das CCL bietet umfassende, branchenspezifische Audits ebenso wie Kombinationen benachbarter Audits durch die ganzheitliche Betrachtung der erforderlichen Managementstandards.



Weitere Details zu den Dienstleistungen des CCL: www.dqs.de/ccl



Wtransnet - Pionier in der Entwicklung von Technologieplattformen bei der Schließung von Verträgen im Transport- und Logistiksektor



Wtransnet beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Entwicklung und dem Management von Technologieplattformen und bietet Lösungen bei der Beauftragung von Transporten und logistischen Dienstleistungen. Wtransnet wurde 1996 in Barcelona (Spanien) als Börse für Frachten und Lkw gegründet. Seitdem ist Wtransnet dank seiner Fähigkeit, die Bedürfnisse des Marktes vorauszusehen, zur führenden Networking-Plattform für die Transport- und Logistikbranche geworden.



Von Beginn an hat Wtransnet auf Qualität und Sicherheit in der Lieferkette gesetzt, nämlich durch die Entwicklung von Online-Systemen für das Subunternehmermanagement, geleitet von drei Grundsätzen: ständige Innovation, Dienst am Kunden und Professionalität. Dank der I+D Abteilung entwickelt Wtransnet konstant innovative Lösungen, die die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen mit gleichen Seriositäts- und Professionalitätswerten vereinfachen.



Heutzutage ist Wtransnet in 33 Ländern Europas präsent und zählt 11.000 Partnerunternehmen.



Mehr Informationen über Dienstleistung von Wtransnet: www.wtransnet.com



