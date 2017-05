Eigenkapital: ca. EUR 4,74 Millionen // Eigenkapitalquote: ca. 96%



Wien (ots) - Die WIENWERT AG veröffentlichte mit heutigem Datum ihren geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2016 (UGB) und glänzt mit hervorragenden Bilanzkennzahlen. Die neue WIENWERT AG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von EUR 4.740.540,99 und eine Eigenkapitalquote in Höhe von 96,05%.



"Ich freue mich, dass wir die neue WIENWERT AG so solide aufstellen konnten und nunmehr unsere neue Unternehmensstrategie konsequent umsetzen können", hält Stefan Gruze, CEO der WIENWERT AG fest und fügt hinzu: "Wir werden in Kürze unsere ersten großvolumigen Grundstücksakquisitionen in Stadtentwicklungsgebieten in Wien bekannt geben."



Die WIENWERT AG hat vor kurzem eine langfristige Kooperationsvereinbarung mit einem staatlichen Pensionsfonds mit Sitz in der Europäischen Union für die geplante Finanzierung aller zukünftigen Projekte abgeschlossen.



Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 (UGB) kann mit heutigem Datum auf der Website der WIENWERT AG und [www.wienwert.at] (http://www.wienwert.at/) abgerufen werden.



