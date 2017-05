Bad Marienberg - Die im Zeitraum 8. Mai 2017, 00:00 Uhr - 10. Mai 2017, 24:00 Uhr abgehaltene Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der Rickmers Holding AG betreffend die EUR 275 Mio. 8,875% Schuldverschreibungen 2013/18 (ISIN DE000A1TNA39/ WKN A1TNA3), eingeteilt in 275.000 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 ("Rickmers-Anleihe"), hat das erforderliche Quorum von mindestens der Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen nicht erreicht, so die Rickmers Gruppe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

