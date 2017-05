Nach der Insolvenz von Solarworld sind auch einige andere Werte der Solarbranche heute im Sippenhaft genommen worden. So auch JinkoSolar. Und das obwohl JinkoSolar von einer Insolvenz meilenweit entfernt ist. Eher im Gegenteil der Konzern steht sehr gut dar. Wie Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video aufzeigt. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Solarworld, Nordex, Air Berlin, Medigene, Snap und Tesla. Das Interview finden Sie hier.