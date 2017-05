Köln (ots) - Im Fokus der heutigen Fachtagung "Kinderwelten" von SUPER RTL und IP Deutschland in Köln stehen erneut aktuelle Erkenntnisse zu Themen wie Mediennutzung, Konsumverhalten und Geräteverbreitung.



Die große Mehrheit der Kinder in Deutschland schaut nach wie vor lineares TV. Bei einer repräsentativen Befragung von Iconkids & Youth gaben 87 Prozent der Mütter an, dass ihre Kinder am Vortag lineares Fernsehen geschaut hätten - Youtube und andere Web-Angebote kamen auf 17 Prozent. Außerdem steigt die Verbreitung von TV-Geräten in Kinderzimmern weiter: Mittlerweile besitzen 28 Prozent der Drei- bis Dreizehnjährigen ein eigenes Gerät (2016: 24 Prozent).



Die Geräteverbreitung in den Haushalten befindet sich generell auf sehr hohem Niveau. Nahezu jede Familie verfügt neben dem TV auch über einen PC oder Laptop mit Internetanschluss sowie ein internetfähiges Smartphone. Im Bereich Tablets gibt es im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum zu verzeichnen (54 vs. 41 Prozent). Eigene Geräte werden erst für ältere Kinder angeschafft: 51 Prozent der Kinder 10-11 Jahre besitzt bereits ein Smartphone, bei Kindern 8-9 Jahre sind es lediglich 19 Prozent.



Youtube nutzen Kinder vor allem für kurze "Online-Snacks", weshalb die Videoplattform kein Ersatz für das lineare Fernsehen darstellt. Insbesondere ältere Kinder (10-12 Jahre) schauen lustige Clips (64 Prozent) oder Musikvideos (60 Prozent).



Die Kinderwelten-Studien von SUPER RTL und IP Deutschland liefern seit achtzehn Jahren aufschlussreiche Einsichten aus dem (Medien-) Alltag von Kindern und Familien, die über die konkrete Mediennutzung und die Erforschung bestehender und zukünftiger Medientechnologien hinaus ein Gesamtbild kindlicher Erlebniswelten vermitteln.



Alle Infos zu den Studien sind unter www.ip.de/kinderwelten einsehbar.



