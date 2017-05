(Überflüssiges Wort in der Überschrift gestrichen.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag ins Minus gerutscht. Durchwachsene bis schwache Quartalsberichte einiger Unternehmen hätten den Anlegern die Stimmung verdorben, hieß es. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,63 Prozent auf 20 810,85 Punkte. Bereits an den vergangenen beiden Tagen hatte der US-Leitindex im Minus geschlossen.

Der breiter gefasste S&P 500-Index sank am Donnerstag um 0,62 Prozent auf 2384,86 Punkte. Für den Technologieindex Nasdaq 100 ging es um 0,65 Prozent auf 5644,48 Zähler nach unten./edh/mis

