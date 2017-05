FRANKFURT (Dow Jones)--Delta Air Lines hat bei Airbus 30 weitere Maschinen des Typs A321ceo bestellt. Dieser Auftrag folge auf drei vorherige Delta-Aufträge für die CEO-Version (aktuelle Triebwerksoption) des größten Mitglieds der A320-Familie, hieß es vom Hersteller.

Zudem hat die in Atlanta basierte Fluglinie mit dem Boeing-Wettbewerber vereinbart, dass die Auslieferung von 10 der 25 bestellten A350-900 um zwei bis drei Jahre verschoben wird. Die Maschinen sollten laut bisherigem Vertrag 2019 und 2020 geliefert werden.

Die erste A350-900 will Delta wie geplant übernehmen und im vierten Quartal in den Himmel steigen lassen. 2017 will die Airline fünf A350 entgegennehmen.

May 11, 2017

