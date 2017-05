PARIS (dpa-AFX) - Der französische Energieversorger Engie will sein Geschäft mit der Förderung und Erkundung von Öl und Gas verkaufen. Die britische Neptune Energy, hinter der die Beteiligungsgesellschaften Carlyle und CVC sowie ein staatlicher Investor stehen, habe ein Gebot für 70 Prozent der Anteile vorgelegt, teilte Engie am Donnerstag mit. Die Transaktion hätte einen Wert von 4,7 Milliarden Euro. Engie will nun exklusive Gespräche mit Neptune führen. Die restlichen 30 Prozent der Anteile gehören der China Investment Corp.

Der Konzern hatte bereits angekündigt, sich bis 2018 von Kraftwerken und Öl- und Gasgeschäften im Wert von 15 Milliarden Euro zu trennen, unter anderem, um sich unabhängiger von den Schwankungen der Rohstoffpreise zu machen. Die Zukunft sieht der Konzern in Dienstleistungen, Infrastruktur und Erneuerbaren Energien. Zudem kann er durch die Verkäufe Schulden abbauen. Alleine der Verkauf der Tochter Exploration & Production International (EPI) an Neptune könnte die Nettoverschuldung um 2,4 Milliarden Euro drücken, so Engie./she/mis

ISIN FR0010208488 US14309L1026

AXC0336 2017-05-11/16:29