Ein roter Pumps in einer Baugrube lässt Schreckliches erahnen. Wenig später tauchen bei Baggerarbeiten in Manchester außerdem die Leichenteile zweier Frauen auf. In der BBC-Krimiserie "From Darkness", die ZDFneo als Deutschlandpremiere am 15. und 22. Mai 2017, jeweils montags um 23.35 Uhr in Doppelfolgen zeigt, wird die ehemalige Polizistin Claire Church (Anne-Marie Duff) von ihrer Vergangenheit eingeholt. Vor mehr als fünfzehn Jahren verschwanden Prostituierte, zu denen Claire eine Verbindung aufbauen sollte. Die damals unerfahrene Polizistin war überzeugt davon, dass dies nicht zufällig geschah. Bekannt für ihre psychische Labilität, nahm sie allerdings keiner der Kollegen ernst. Claire zog die Konsequenzen und quittierte den Dienst.



Werden die damaligen Vermisstenfälle nun zu aktuellen Mordfällen? Bei den Frauenleichen in der Baugrube findet die Polizei Claires frühere Schulternummer. Ihr Ex-Kollege DCI John Hind (Johnny Harris) bittet Claire umgehend um Unterstützung. Zunächst widerwillig sagt sie zu - denn Claire fühlt sich für den Tod der Frauen verantwortlich.



