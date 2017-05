Hamburg (ots) - Der Aufsichtsrat beschließt Kapitalerhöhung: Klaus-Michael Kühne stärkt das Eigenkapital der HSV Fußball AG.



Mit Vereinbarung vom 28. April 2017 hat Klaus-Michael Kühne die Übernahme weiterer Aktien an der HSV Fußball AG erklärt. Die beschlossene Kapitalerhöhung umfasst insgesamt 312.500 Aktien. Mit Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich die Beteiligung von Klaus-Michael Kühne an der HSV Fußball AG auf 17 %. Der Anteil des Hamburger Sport-Verein e.V. als Mehrheitsgesellschafter beträgt 80 %.



Mit Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen erfüllt die HSV Fußball AG die Lizenzvorgaben der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die Spielzeit 2017/18 sowohl für die Bundesliga wie auch für die 2. Liga.



OTS: HSV Fußball AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16439.rss2



Pressekontakt: HSV Fußball AG Pressesprecher Till Müller E-Mail: presse@hsv.de



Akkreditierungen:



HSV Fußball AG E-Mail: akkreditierung@hsv.de