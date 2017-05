Hannover - Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) hat heute beschlossen, alle relevanten geldpolitischen Parameter im Vereinigten Königreich unverändert zu belassen, so die Analysten der Nord LB.Die Bank Rate verbleibe damit bei 0,25% und auch die Zielgrößen der Ankaufprogramme von Staats- und Unternehmensanleihen seien nicht angetastet worden. Diese Entscheidungen seien von den Analysten und allen anderen von Bloomberg befragten Volkswirten erwartet worden und daher wenig überraschend. Bei der Abstimmung zum Leitzins habe Kristin Forbes - MIT-Professorin und noch bis Ende Juni der weibliche Falke im MPC - wie bereits am 16. März für eine Anhebung der Bank Rate um 25 Basispunkte votiert. Die Beschlüsse zu den Ankaufprogrammen seien einstimmig erfolgt.

