Trier (ots) - CDU und CSU wollen nach Informationen der Zeitung "Trierischer Volksfreund" (Freitag) am 3. Juli ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September vorstellen. Demnach soll die Präsentation in Berlin stattfinden, wie die stellvertretende Parteivorsitzende Julia Klöckner dem Blatt bestätigte.



Laut "Saarbrücker Zeitung" (Freitag) hat Parteichefin Angela Merkel das Datum 3. Juli in den letzten Gremiensitzungen der CDU genannt. Offen ist demnach noch, wie die CSU mit ihrem angekündigten Ergänzungsprogramm, dem "Bayernplan" zur Bundestagswahl, verfahren wird.



Die Zeitung berichtet weiter, dass es im Juni regelmäßige Treffen von CDU-Generalsekretär Peter Tauber und Kanzleramtsminister Peter Altmaier geben soll, um die Textarbeit am Programm abzuschließen. Auch sind Treffen mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer geplant. Derzeit können die Mitglieder der Union ihre Themenschwerpunkte für das Programm benennen.



