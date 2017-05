Bonn (ots) - Kraft gegen Laschet, Lindner gegen Löhrmann. Kippt die rot-grüne Regierung? Kommt es zur großen Koalition? Welche Rolle werden FDP und AfD spielen? Kommen die Linken ins Parlament? Wie stehen die Chancen für die kleinen Parteien? Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen steht kurz vor der Wahl. Die Ergebnisse werden bundesweit mit Spannung erwartet und gelten als wichtiger Indikator für die Bundestagswahl im September.



Im phoenix-Thema "NRW vor der Wahl" widmet sich Moderatorin Mareike Bokern gemeinsam mit ihrem Gast Frank Decker, Politikwissenschaftler an der Uni Bonn, den wichtigsten Fragen zur Wahl an Rhein und Ruhr. Neben Beiträgen und Gesprächen zeigt phoenix den Film "Kraft gegen Laschet" (WDR/2017) von Donya Farahani und Marc Steinhäuser. Abschließend strahlt phoenix die Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten in der Wahlarena aus.



