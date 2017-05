Die WirtschaftsWoche baut aus: Ab 1. September 2017 verstärkt die renommierte Journalistin und Buchautorin Elisabeth Niejahr (52) das Berliner Büro des Magazins.

In ihrer Position als Chefreporterin liegt ihr Fokus künftig vor allem auf aktuellen wirtschaftspolitischen Themen und Entwicklungen in der Hauptstadt sowie großen Geschichten zu nationalen und internationalen ökonomischen Zeitfragen. WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli über den Neuzugang: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Elisabeth Niejahr eine erfahrene und hoch kompetente Journalistin gewinnen konnten. Frau Niejahr wird eines unserer politischen Gesichter in Berlin werden ...

