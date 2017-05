Neue Zahlen zeigen: Online-Banking boomt, die klassische Bankfiliale wird zum Auslaufmodell. Bis zum Jahr 2025 könnte sich ihre Zahl in Deutschland um mehr als 40 Prozent reduzieren. Das bedeutet Jobverluste.

Lange waren die deutschen Banken auf eines getrimmt: Wachstum. Doch das ist vorbei, jetzt stehen die Weichen auf Schrumpfen, und die Begründungen ähneln sich. Die Berliner Volksbank zum Beispiel spricht davon, einem veränderten Kundenverhalten Tribut zollen zu müssen.

"Da die Kunden das Online-Banking und den Telefon-Service stärker nutzen, sind sozialverträgliche personalwirtschaftliche Maßnahmen erforderlich", kündigte Vorstandschef Holger Hatje am Mittwoch leicht kryptisch an. Praktisch heißt das: Die zweitgrößte genossenschaftliche Filialbank will das Zweigstellennetz ausdünnen und die Zahl der Mitarbeiter verringern. Für den Abbau legt die Bank vorsorglich 23 Millionen Euro zurück. 13 Filialen wurden im vergangenen Jahr geschlossen, weitere acht sollen im laufenden Jahr dazukommen.

Mit ihrem Schrumpfkurs liegt die Berliner Volksbank im Trend. Die Beratungsgesellschaft Investors Marketing geht davon aus, dass sich das Tempo der Filialschließungen in Deutschland in den kommenden Jahren noch einmal ...

