Die Erleichterung über den Wahlsieg Emanuel Macrons ist an den Märkten weiter zu spüren. Auch der sichere Hafen des schweizer Franken ist nicht mehr so stark frequentiert. Welche Einzelwerte am deutschen Aktienmarkt jetzt spannend sind, erfahren Sie in dieser Sendung Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Christoph Zwermann von Zwermann Financial wann auch der dividendenbefreite Kurs-DAX auf einen Rekord hin steuern könnte und welche Marken Sie im Blick haben sollten.