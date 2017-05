Der D-A-CH Kongress für Finanzinformationen 2017, ist eine Kooperation von SCREEN Group und financial.com. Dieser fand am 9. Mai 2017 zum Thema "Neu-Definition, Neu-Entwicklung und Neu-Erfindung Finanzinformationsdienste in zunehmend unsicheren und veränderlichen Märkten" zum 7. Mal in München statt. Auch in diesem Jahr sind die Besucherzahlen als auch die Anzahl der ausstellenden Partnern gewachsen. Der Kongress mit seiner für die D-A-CH Region zentralen Lage in München ist damit zur größten überregionalen Fachausstellung zum Thema Finanzinformationen geworden.

Die über 45 Aussteller, Informationsanbieter, Börsen und Spezialisten boten dem ausgewählten Fachpublikum die Gelegenheit sich über Produkte und Trends zu informieren. Begleitend zur Fachmesse wurden 26 Präsentationen und 4 Podiumsdiskussionen organisiert. Die massgeblichen Themen in diesem Jahr waren Entwicklungen im Markt- und Referenzdatenbereich, Fintechs und Technologie, Trends im Portfolio Management sowie die Auswirkungen der Kapitalanlage aus makroökonomischer Sicht unter Berücksichtigung der politischen Ereignisrisiken. Herr Dr. Faber, Aufsichtsrat der Deutschen Börse AG eröffnete den Kongress.

Im kommenden Jahr findet der DKF am 3. Mai 2018 statt und wir planen unseren Fokus auf Märkte und Themen zu erweitern.

Übersicht Aussteller

SCREEN Group, Financial.com, Thomson Reuters, ICAP, FACTSET, Tullett Prebon, FTSE Russell, Hootsuite, IHS Markit, Trioptima, Neoxam, Init, AIM Software, FIS (SunGard), Bureau van Dijk, Rimes Technologies, Rivium Business Solutions, Six Financial Information, S&P Global Market Intelligence, the Screener, vwd Group, Be Think, Solve, Execute GmbH, Fenics, STOXX, Vela, Nasdaq, Asset Control, Macrobond, Bats Europe, Dacoma, Infront, Moody's Analytics, Morningstar, OraÏse, Fitch Solutions, Innomatika, Bundesanzeiger Verlag, Nex Regulatory Reporting, FT Consult, Aixigo, Die Software, Teletrader, WM Datenservice, ICE International Exchange, AXON FS, Verizon Telematics (Fleetmatics), Colt Technology Services

