Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 121. China Import and Export Fair (Kanton-Messe) konnte ein beständiges Wachstum beim Umsatz und der Anzahl der Käufer verzeichnen. Der Gesamtexporterlös der Messe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 206,36 Mrd. Yuan (30,02 Mrd. USD) an.



- Mehr und bessere Käufer aus dem Ausland



Die 121. Kanton-Messe erlebte auch ein beständiges Wachstum bei der Anzahl der Käufer. Die Gesamtanzahl internationaler Käufer und Teilnehmer belief sich auf 196.490, was einem Wachstum von 5,87 Prozent im Vergleich zur 119. Kanton-Messe in 2016 entspricht.



Die Anzahl der Käufer aus den amerikanischen Kontinenten stieg im Vorjahresvergleich mit 9,6 Prozent am meisten, die Anzahlen der Käufer aus Japan, Amerika, Kanada und Australien erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um jeweils 12,57 Prozent, 5,84 Prozent, 4,53 Prozent und 6,75 Prozent. 88.574 Käufer aus den Ländern und Regionen der Seidenstraßeninitiative "One Belt, One Road" nahmen an der Messe teil, was einem Wachstum von 8,55 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht.



"Die Kanton-Messe bietet eine umfassende Plattform und Dienstleistungen für globale Aussteller und Käufer an. Etwa 1.119 internationale Ketten nahmen an der diesjährigen Messe teil.109 der führenden 250 Einzelhandelsunternehmen, die 2017 bekanntgegeben wurden, nahmen an der 121. Kanton-Messe teil, darunter Walmart, Walgreen, Carrefour, Aldi, Tesco und Amazon", erklärte Xu Bing, Sprecher der Kanton-Messe und Deputy Director des China Foreign Trade Centre.



- Messe im Wandel: Aussteller investieren mehr in Design und FuE



Im Zentrum der diesjährigen Messe stand vornehmlich die Förderung des Außenhandels und Unterstützung struktureller Reformen auf der Lieferantenseite. Zahlreiche Aussteller wie Haier, Midea, TCL und Galanz haben massive Investitionen ins Produktdesign und die FuE getätigt, um Wettbewerbsvorteile bei Technologie, Qualität und im Service zu fördern und ihr Geschäft in der Wertkette nach oben hin auszubauen.



"Die Kanton-Messe ist nicht nur eine Plattform für den internationalen Handel, wir greifen auf unsere Kenntnis des internationalen Marktes aus sechs Jahrzehnten zurück und unterstützen Aussteller optimal bei der Herstellung von Produkten, die für internationale Käufer in vielerlei Hinsicht attraktiver sind", ergänzte Xu Bing.



Die 122. Kanton-Messe eröffnet am 15. Oktober 2017 und bietet eine herausragende Messeplattform und exzellente Unterstützung für alle Teilnehmer.



Über Canton Fair



Seit 1957 findet die China Import and Export Fair oder Kanton-Messe zweijährlich, im Frühling und im Herbst, in Guangzhou statt.



Weiterführende Informationen: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/510203/Canton_Fair.jpg



