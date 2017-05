Zürich (ots) -



Mit der neuen Eigenmarke "You" bietet die Migros ernährungs- und

trendbewussten Kunden innovative Produkte an, bei denen Genuss und

Wohlgefühl im Fokus stehen. Ob ein zuckerreduziertes Joghurt oder ein

"Superfood"-Snack für zwischendurch, You-Produkte zeichnen sich auch

durch eine möglichst einfache und natürliche Zusammensetzung aus. Zu

den ersten You-Produkten zählen sechs Joghurt-Sorten sowie zwei

Snack-Artikel. Weitere Produkte aus verschiedenen

Lebensmittelbereichen folgen nach und nach.



Immer mehr Kunden wünschen sich Produkte, die ihr Bedürfnis nach

einer genussvollen, innovativen und abwechslungsreichen Ernährung

decken. Solche Produkte sollen zum Beispiel besonders reich an

Protein- oder Ballaststoffen sein, oder "Superfood" beinhalten, oder

einen tiefen Zucker- bzw. Fettgehalt aufweisen sowie auch möglichst

einfach und natürlich zusammengesetzt sein. Mit You hat die Migros

eine neue Eigenmarke entwickelt, die diese Ernährungsbedürfnisse

erfüllt: You steht für Genuss, für Produkte, die ein gutes Gefühl

geben.



Damit die Kunden das Besondere am jeweiligen You-Produkt leicht

erkennen, sind Eigenschaften wie hoher Proteingehalt, Quelle von

Omega-3-Fettsäuren oder weniger Zucker markant auf der Vorderseite in

einer "Wolke" angegeben.



Erste You-Produkte - abwechslungsreich, natürlich und innovativ



Zu den ersten You-Produkten, die ab sofort erhältlich sind, zählen

sechs Joghurt-Sorten. Drei davon haben nur 100 Kalorien pro Becher.

Sie enthalten 30% weniger Zucker als ein herkömmliches Joghurt, sind

fettarm und reich an Proteinen. Es gibt sie mit den Fruchtzutaten

Pfirsich-Granatapfel, Himbeere-Acerola und Mango-Passion. Drei

weitere You-Joghurts sind mit "Superfood" Chia-Samen angereichert.

Sie stehen für Ernährung mit Power und enthalten je nach Sorte

wertvolle Omega-3 Fettsäuren, Protein, sowie zusätzlich Leinsamen und

Buchweizen. Diese Chia-Joghurts gibt es in den Sorten Red Berries

(Erdbeere, Himbeere, Johannisbeere), Exotic (Mango, Passionsfrucht)

und Dark Berries (Brombeere, Heidelbeere). Die 100 Cal-Becher kosten

CHF 0.85/150g, die Chia-Joghurts CHF 1.55/170g, erhältlich in allen

grösseren Migros-Filialen.



Erste You-Produkte gibt es auch im Snack-Bereich: Es sind dies die

You Chia-Cookies mit Omega-3 und mit "Superfood" Chia-Samen und die

You Coco-Cookies mit "Superfood" Amaranth-Samen - beide Cookies sind

mit Dinkelmehl gebacken. Die zwei Getreidetaler kosten je CHF

1.95/40g.



Weitere You-Produkte aus dem gesamten Lebensmittelbereich werden

nach und nach ins Sortiment aufgenommen.



