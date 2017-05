Schwarzach am Main - ADVA Optical Networking-Aktie: Jüngster Steigflug abrupt gestoppt - Aktienanalyse Die Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) gehört zu den Papieren, die nach der Vorlage von Quartalszahlen oftmals abgestraft wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...