Anleihen mit einem Volumen von 170 Millionen Euro hat der Bonner Solarkonzern Solarworld noch ausstehen. Einen Großteil des Geldes werden Anleger nicht wiedersehen. Aktionäre trifft es noch härter.

Larry Hagman zieht seinen Cowboyhut auf und tritt hinaus auf die Terrasse seiner Villa im mediterranen Stil. Sein Blick wandert aufs Dach, auf dem Solarmodule von Solarworld montiert sind. Dann schaut Hagmann in die Sonne, ruft "shine, baby, shine!", und bricht in sein berühmtes Schurken-Gelächter aus. Der Werbespot mit dem als Öl-Baron JR Barnes aus der Fernsehserie Dallas berühmt gewordenen US-Schauspieler brachte Solarworld 2010 viel Aufmerksamkeit. Viele Anleger ließen sich davon blenden und zeichneten 2010 und 2011 Anleihen im Umfang von 550 Millionen Euro.

Seither hatten die Anleger wenig Freude an ihrem Investment. Bereits 2013 mussten sie auf 60 Prozent ihres Geldes verzichten und einen Teil ihrer Anleihen in Aktien umwandeln. Doch noch immer stehen laut Bloomberg zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von knapp 170 Millionen Euro aus. Seit September 2016 setzte Solarworld bereits mehrfach die Zinszahlungen aus. Nun, nach der Insolvenz-Ankündigung von Mittwoch, verloren die bereits arg gebeutelten Papiere abermals rund 40 Prozent. Die Solarworld-Aktie brach sogar um 75 Prozent ein.

In sozialen Netzwerken machten Anleger ihrem Ärger über die schlechte Nachricht Luft. "Mich hat das EUR 5000 gekostet, aber Hauptsache, Herrn A… geht es gut", schrieb etwa Anleger Josef Odenthal mit Verweis auf Firmenchef Frank Asbeck bei Facebook.

Handlungsbedarf für Anleiheinhaber sieht Alexander Elsmann von der Schutzvereinigung der Kapitalanleger (SdK) jedoch nicht. Der Rechtsanwalt vertritt seit Jahren Solarworld-Gläubiger. Die Anleihen seien besichert, sagt er. Das bedeutet: Sie haben bei der Bedienung der Schulden Priorität. "Anleiheinhaber sind in einer komfortablen Situation", so Elsmann. Sie könnten in Ruhe die Eröffnung des Insolvenzverfahrens abwarten. ...

