Anlässlich der Teilnahme an der Fachmesse Intersolar 2017 präsentiert Enphase Energy Inc. (NASDAQ: ENPH), spezialisiert auf Solartechnologie für Wohngebäude, seine jüngst auf dem französischen und Schweizer Markt eingeführte Energiespeicherlösung: die AC-Batterie. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des globalen Energiesystems für Privatgebäude von Enphase: der Home-Energy-Lösung.



Mit seiner AC-Batterie gehört Enphase Energy zudem zu den Finalisten des Intersolar AWARD 2017 (http://ots.de/j36h1) und wird daher seine Lösung am 31. Mai um 10.45 Uhr am Stand A4.530 offiziell präsentieren.



- Unsere Home-Energy-Lösung umfasst unter anderem folgende Vorteile: Sie bietet eine vollständig integrierte All-in-One-Lösung für den Eigenverbrauch mit Batteriespeicher: Enphase ist einer der wenigen Hersteller mit einer Gesamtlösung, die alle Aspekte abdeckt - von der Umwandlung der Energie durch Mikro-Wechselrichter über die Speicherung (mit Batterie) bis zur Steuerung mit einem neuen Kommunikations-Gateway, dem Envoy-S Metered.



- Der modulare und erweiterbare Aufbau ist gezielt für den Eigenverbrauch ausgelegt, denn nur so kann eine optimale Gesamtrentabilität erreicht werden: Die Home-Energy-Lösung verwendet Batterien mit geringem Stromverbrauch für den jeweils aktuellen Eigenbedarf. Falls gewünscht, können jederzeit und ohne grundlegende Änderung der Elektroinstallation weitere Batterien hinzugefügt werden.



- Sie ist kombinierbar mit sämtlichen Systemen für die Produktion von photovoltaischem Solarstrom und kompatibel mit neuen und bereits bestehenden Solaranlagen, unabhängig davon, ob sie auf Enphase-Wechselrichtern basieren oder nicht.



- Der produzierte Solarstrom ist den ganzen Tag verfügbar: Die Home-Energy-Lösung ermöglicht in erster Linie die Nutzung der gespeicherten photovoltaischen Sonnenenergie. Außerdem kann das System komplexere Verbrauchsstrategien umsetzen, so etwa ein optimiertes Wiederaufladen der Batterie abhängig von den Tarifvariationen des Netzstroms.



- Ein Speicher von 3,6 kWh kann in weniger als einem halben Tag von einer Person alleine installiert werden (Anfahrtszeit von 1-1,5 Stunden eingerechnet).



- Marktbeste technische Daten: Entladetiefe von über 95 %, Garantie für 10 Jahre bzw. 7 300 Zyklen, Wirkungsgrad von über 80 % nach 10 Einsatzjahren.



- Eine der sichersten Lösungen auf dem Markt: Das System wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert und funktioniert vollständig mit Wechselstrom.



Unsere Experten erwarten Sie am Stand von Enphase Energy (B3.380), um Ihnen die Lösung im Einzelnen vorzustellen.



Zudem können Sie sich die AC-Batterie an unserem Stand sowie an den Ständen unserer Partner GSE (A3.154) und Archelios (A3.536) ansehen.



Peter van Berkel, General Manager EMEA, und Robert Gruijters, Marketing-Verantwortlicher EMEA, werden ebenfalls während der gesamten Messedauer vor Ort sein und Ihnen die Strategie von Enphase sowie ihre Sicht des europäischen Marktes darlegen und die AC-Batterie im Einzelnen zeigen.



