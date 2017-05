Durch das »Internet of Things« soll im Apartimentum ein energiesparender Tagesablauf möglich sein, der den Mietern obendrein höchsten Komfort bietet. Das Smartphone prüft die Kalendereinträge des Besitzers, weckt automatisch rechtzeitig vor dem ersten Termin, steuert Heizung und Warmwasser im Bad, checkt Verkehrslage und sucht bei Staus bereits nach alternativen Routen, um gegebenenfalls auch die Weckzeit anzupassen. Bei der Rückkehr in das Gebäude fährt der Fahrstuhl bereits nach unten, während der Bewohner in die Garage einfährt. Im Apartimentum können die unterschiedlichsten Gewerke Funk- und IP-basierend per Apps gesteuert werden, von der Jalousie, über das Klima bis hin zur Beleuchtung.

Als Lichtpartner sorgt Osram dafür, dass das Gebäude in Sachen Beleuchtung ...

