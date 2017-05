Der US-Präsident möchte die Unternehmenssteuern von heute 35 auf 15 Prozent senken. Eigentliche Gewinner der von ihm geplanten Steuerreform wären Familienunternehmen, freiberuflich Schaffende und - wen wundert's - Immobilienentwickler. Die grossen Konzerne und Kapitalgesellschaften profitieren weniger, werden aber heute dank Abschreibungen und anderen Steuervorteilen tiefer besteuert. Gemäss Bundesrechnungshof lag deren effektiver Steuersatz zwischen 2008 und 2012 bei rund 20-25% Prozent.

Trump wäre der erste Präsident seit Ronald Reagan, der sich an den Körperschaftssteuersatz heranwagt. Seit der damaligen Senkung von 46 auf etwas unter 32 Prozent hat sich in Sachen Unternehmenssteuern in den USA kaum mehr etwas getan. Von daher ist der geplante Schritt durchaus bemerkenswert. Er löst aber natürlich auch Diskussionen aus, besonders unter Ökonomen, die befürchten, die Steuersenkungen könnten die Staatschulden weiter in die Höhe treiben. Andere halten dagegen, dass die durch Steuersenkungen frei werdenden Mittel wieder in den Wirtschaftskreislauf fliessen, also Wachstumskräfte freisetzen, die wiederum zu erhöhten Steuereinnahmen führen. Vor gut 40 Jahren schon vertrat der Ökonom Arthur Laffer diese Meinung gegenüber den späteren Reagan Beratern Dick Cheney und Donald Rumsfeld und beeinflusste diese wohl, Reagan die Steuersenkung ans Herz zu legen. Heute feiert Laffer sozusagen ein kleines Comeback.

Theorie nicht eindeutig

Die Lafferkurve (siehe Grafik) ist ein einfaches Model, das sich mit der Frage befasst wie die Steuerrate (meistens die Einkommens- oder Unternehmenssteuer) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...