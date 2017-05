Berlin (ots) -



Ein toter Lehrer, ein verschwundener Schüler und jede Menge Gerüchte um eine provokativ offene Schwulenehe - darum geht es im nächsten Berliner "Tatort: Amour fou". Die Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) beginnen im Neuköllner Rollbergkiez zu ermitteln ...



"Sehr stimmungsvoll, sehr Berlin", findet Meret Becker den Film und sagt: "Man wird bis zum Schluss überrascht, das fand ich ganz irre!" "Der Umgang mit Homosexualität ist mit Sicherheit auch heute ein Thema in Berlin. Erschreckenderweise", ergänzt Mark Waschke.



Das sensible Drehbuch schrieb "Tatort"-Spezialist Christoph Darnstädt, Regie führt Grimme-Preisträgerin Vanessa Jopp. Gedreht wurde im September 2016, u. a. auf dem Tempelhofer Feld, in der Hasenheide und in Kreuzberg. Am Pfingstmontag, 5. Juni 2017, strahlt Das Erste den neuen Berliner"Tatort" aus. Vorher erlebt der Film in Anwesenheit des Teams am 31. Mai im Berliner Filmtheater Delphi seine Premiere. Der Kartenverkauf an der Kinokasse läuft.



Kolleginnen und Kollegen der Medien laden wir herzlich zur Berichterstattung ein:



Fototermin und Preview "Tatort: Amour fou" am Mittwoch, 31. Mai 2017,im Delphi Filmpalast, Kantstraße 12 A, 10623 Berlin. Einlass: 19:15 Uhr,19:30 - 19:45 Uhr Fotocall, 20:15 Uhr Beginn der Preview.



Sie treffen u. a. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, Regisseurin Vanessa Joop sowie die Schauspieler Meret Becker, Mark Waschke, Lisa Vicari, Justus Johanssen, Tim Kalkhof, Alexsandar Tesla und Louis Betton. Auskunft geben gern auch Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, die Leiterin der rbb-Filmabteilung, Cooky Ziesche, sowie Redakteurin Josephine Schröder-Zebralla. Moderation: Jörg Thadeusz.



Der Einlass ist nur für akkreditierte Berichterstatter möglich. Bitte melden Sie sich spätestens bis Montag, 29. Mai 2017, 12.00 Uhr an. eMail: presseservice_termine¬@rbb-online.de.



Der "Tatort: Amour fou" ist eine Produktion der REAL Film Berlin GmbH (Produzentin: Sibylle Stellbrink) im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für Das Erste.



Informationen über den Film im Pressedossier unter: www.rbb-online .de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/06/tatort/ta tort-amour-fou.html



Pressekontakt: rbb Presseteam, Telefon 030/97993 -12106, -12101 oder -12102. Akkreditierungen per eMail unter presseservice_termine¬@rbb-online.de