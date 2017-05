Mainz (ots) -



Der amerikanische Spielfilm "Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit", der am Montag, 15. Mai 2017, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist, basiert auf wahren Ereignissen: Drei Kinder werden ermordet aufgefunden. Es folgt ein aufsehenerregender Gerichtsprozess. Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon verkörpert die Mutter eines Opfers, Oscar-Gewinner Colin Firth spielt den ermittelnden Privatdetektiv. Das Krimidrama von Regisseur Atom Egoyan wird im ZDF als Free-TV-Premiere präsentiert.



1993, in West Memphis: Pam Hobbs (Reese Witherspoon) reagiert verärgert, als ihr Sohn nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause kommt. Doch dann überwiegen Angst und Sorge, da der Junge und seine Freunde bis zum Morgen verschwunden bleiben. Es beginnt eine große Suchaktion, aber die drei Achtjährigen können nur noch tot aufgefunden werden. Schnell sind die Täter gefunden: drei Jugendliche, bei denen es sich offensichtlich um Satanisten handelt. Einer von ihnen gesteht sogar, und der Fall geht vor Gericht. Privatdetektiv Ron Lax (Colin Firth) bietet den Pflichtverteidigern seine Dienste an, er will die Beweislage überprüfen. Schon bald kommen ihm erste Zweifel, es tauchen mehr und mehr Ungereimtheiten auf. Und auch Pam wird im Laufe des langwierigen Prozesses skeptisch.



