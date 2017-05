Mainz (ots) - Freitag, 12. Mai 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Das "ZDF-Morgenmagazin" - der Blick in den Tag mit aktuellen, hintergründigen Berichten und Gesprächen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Halbstündlich informiert "heute Xpress" aus Mainz. Hinzu kommen Service-Beiträge mit Verbrauchertipps. Im "Moma-Café" treten Musiker live vor Publikum auf.



Vor der Wahl in NRW - Live aus Düsseldorf Flucht aus Venezuela - Reportage aus der Grenzregion Blumen zum Muttertag - Welcher Strauß geht immer?



Gäste: Hannelore Kraft, SPD - Zur Landtagswahl in NRW Christian Lindner, FDP - Zur Landtagswahl in NRW Armin Laschet, CDU - Zur Landtagswahl in NRW Sylvia Löhrmann, Grüne - Zur Landtagswahl in NRW







Freitag, 12. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Maria Bachmann, Schauspielerin



Pflegenotstand mit Witz - Eine Komikerin nimmt das Thema ernst Do-it-yourself-Geschenk zum Muttertag - Unsere Design-Expertin gibt Tipps Tamagotchi wird 20 Jahre alt - Der Spielzeug-Hype aus den 90ern Blumenversender im Check - Was wird von den Versendern geboten?







Freitag, 12. Mai 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Gefräßiger Schädling - Buchsbaumzünsler Expedition Deutschland: Hohnhorst - Hafenrundfahrt im Miniboot Küchenträume - Großtante Elisabeths Käsekuchen







Freitag, 12. Mai 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Endspurt zur Landtagswahl in NRW - Die neuesten "Politbarometer"-Zahlen Blutige Proteste in Venezuela - Immer mehr Menschen auf der Flucht Krise im Kreißsaal - Die Zahl der Hebammen nimmt ab



Gast: Sailing Conductors - Eine Reise zu den Musikern der Welt Freitag, 12. Mai 2017, 17.45 Uhr







Leute heute Moderation: Karen Webb



Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Wolfgang Lippert zum Muttertag - Vorbereitungen für den Sonntag Parfum-Gala in Berlin - Barbara Schöneberger moderiert



Freitag, 12. Mai 2017, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Die schönste Galerie der Welt - Venedig feiert die Kunst Die Flüchtlingskrise in der Kunst - Gestrandet Das Boot - Sinnbild für Widersprüche der Welt German Angst goes Hipster - Anne Imhof im Deutschen Pavillon Gold fürs Lebenswerk - Carolee Schneemann lässt sich feiern Genau hingehört - Der Soundkünstler Samson Young



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121