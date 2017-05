Mainz (ots) - Samstag, 13. Mai 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Wahlkampfendspurt an Rhein und Ruhr - Wer macht das Rennen in NRW? Rinderklau in Brandenburg - Bauern fürchten um ihre Existenz Fahndung im Fernbus - Unterwegs mit der Bundespolizei Hammer der Woche - Teurer Radweg mit Lücken







Samstag, 13. Mai 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Luisa liebt Tiere. Mit ihren Eltern ist sie für eine Woche im Therapiepark in Düsseldorf. Hier gibt es für Kinder mit Behinderung eine ganzheitliche tiergestützte Therapie. Daan Vermeulen nimmt Schwein Felix mit ins Seniorenheim. Sofort kommt gute Stimmung auf. Der Physiotherapeut setzt seinen Begleiter in der ambulanten Therapie für demenzkranke Menschen ein.



Samstag, 13. Mai 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Mein Leben als Junkie Dominik hat eine exzessive Drogen-Karriere hinter sich. Nun ist er clean und will aufklären. 1333 Drogentote gab es 2016 in Deutschland, so der aktuelle Bericht.



Muslim und homosexuell Murat ist in Deutschland geboren, in einer streng muslimischen Familie. Dass er homosexuell ist, hat er aus Angst lange verheimlicht. Denn seine Neigung findet unter Muslimen null Akzeptanz.



"Embrace - Du bist schön" Schluss mit Diäten, Schönheits-OPs und Dauerfrust. Nora Tschirner und Taryn Brumfitt wollen mit ihrem Dokumentarfilm Frauen sagen: Liebt euren Körper, denn: "Ihr seid schön, so wie es ist!"



Hinterm Rampenlicht: Jay Alexander Vom Offsetdrucker zum Opernsänger: Vor mehr als 20 Jahren setzte Jay Alexander alles auf eine Karte. Warum der erfolgreiche Tenor nun unbedingt nach Indien reisen will, verrät er bei "ML".



Partymeile auf dem Haslinger Hof Tagsüber besuchen Familien das beliebte Ausflugsziel in Niederbayern. Nachts steppt dort der Bär. Feiern, tanzen, sich kennenlernen - Ü-50-Jährige kommen in Scharen und spüren pure Lebenslust.



Samstag, 13. Mai 2017, 22.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Gast: Nuri Sahin, Bor. Dortmund



Fußball-Bundesliga, 33. Spieltag Bayer Leverkusen - 1. FC Köln FC Schalke 04 - Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach FC Augsburg - Borussia Dortmund Werder Bremen - Hoffenheim Darmstadt 98 - Hertha BSC SC Freiburg - FC Ingolstadt RB Leipzig - Bayern München



Formel 1: Großer Preis von Spanien Qualifying in Barcelona



Eishockey WM: Italien - Deutschland Bericht aus Köln







Sonntag, 14. Mai 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Für viele Frauen gehört Muttersein zum gelingenden Leben. Doch bei immer mehr Paaren bleibt der Kinderwunsch unerfüllt, Alleinerziehende sind von Armut bedroht. Mutter sein - Glück allein? Allzu oft fällt ein Schatten auf das Mutterglück. Dabei stehen wir in der Geschichte der Menschheit in einer langen Reihe von Müttern und Mutterliebe, ob wir Frauen oder Männer sind, ob wir Kinder haben oder nicht. Was macht das Muttersein wirklich aus?



Sonntag, 14. Mai 2017, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Andrea Kiewel präsentiert die zweite Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Nicole, Kate Ryan, Helmut Lotti, Natalia Avelon, Beethoven! The Next Level, Aura, Cascada, Il Volo, Imany, Vincent Gross und andere.







Sonntag, 14. Mai 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Hanno Balitsch Analyse des 33. Bundesliga-Spieltages



Fußball-Story: FIFA-Kongress Aktueller Bericht



Formel I: Großer Preis von Spanien Aktueller Rennbericht aus Barcelona



Handball: Bundesliga, 29. Spieltag THW Kiel - Füchse Berlin







Sonntag, 14. Mai 2017, 0.40 Uhr



Peter Hahne



Thema: Kinderreich und Teenie-Mütter - Geschichten zum Muttertag



Gäste: Alexandra Gaßmann, Mutter von neun Kindern Laura Keller, Mutter mit 14



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121