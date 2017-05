Bern - Im Rahmen der flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr Schweiz-EU sind 2016 rund 42'000 Betriebe und 164'000 Personen auf die Einhaltung von Lohn- und Arbeitsbedingungen kontrolliert worden. Bei Schweizer Firmen ohne Gesamtarbeitsvertrag (GAV) nahmen die Beanstandungen zu.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Kontrollen zwar um sechs Prozent abgenommen, das Kontrollniveau war aber eines der höchsten seit 2008, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) am Donnerstag bekanntgab.

36% aller entsandten Arbeitnehmenden sowie 32% der selbständig erwerbenden Dienstleistungserbringer aus der EU/EFTA wurden auf die Einhaltung der in der Schweiz geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen kontrolliert. Zudem wurden etwa 7% aller Schweizer Arbeitsstätten überprüft.

"Die Schweiz bleibt sehr attraktiv für europäische Arbeiter", sagte Boris Zürcher, Chef der Direktion für Arbeit im SECO, an einer Medienkonferenz. 120'000 von ihnen seien 2016 in die Schweiz gekommen, rund sechs Prozent aller Entsendungen in der EU/EFTA. Die flankierenden Massnahmen hätten diese Entwicklung nicht behindert.

Mehr Beanstandungen bei Firmen ohne GAV

Bei den Schweizer Unternehmen, deren Arbeitsbedingungen nicht durch einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) festgelegt sind, wurden in den Jahren 2015 und 2016 20'714 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurde in 2159 Fällen Lohndumping festgestellt, was einem Anteil von 12% entsprach. In der Periode 2013/2014 waren es noch 9% gewesen.

