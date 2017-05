Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Cray liefert mit neuen CS-Storm Cluster-Supercomputern produktionsbereiteSysteme für künstliche Intelligenz(press1) - Seattle, 11. Mai 2017 - Der weltweit führende Anbieter vonSupercomputern, Cray Inc. (Nasdaq: CRAY), hat heute die Einführung vonzwei neuen Modellen, der Cray(R) CS-Storm Cluster-Supercomputerbekanntgegeben: Der Cray CS-Storm 500GT und der Cray CS-Storm 500NX wurdenspeziell für anspruchsvollste Aufgaben im Bereich künstlicher Intelligenzentwickelt und stellen Kunden leistungsstarke, GPU-beschleunigte Lösungenfür Machine Learning bzw. Deep Learning zur Verfügung.Die neuen Cray CS-Storm-Systeme wurden für Organisationen konzipiert, dieden schnellsten Weg zu neuen Erkenntnissen, ein anpassbaresBaukastenprinzip und die Sicherheit eines Partners mit jahrzehntelangerExpertise in der Bereitstellung von integrierten und skalierbaren Systemensuchen. Mit dem Einsatz von NVIDIA(R) Tesla(R) GPU-Beschleunigern,erweitern die neuen CS-Storm-Modelle das Portfolio integrierter Systemevon Cray und geben den Kunden eine noch breitere Palette an beschleunigtenSupercomputern für rechen- und datenintensive Anwendungen an die Hand."Die Nachfrage unserer Kunden nach KI-fähiger Infrastruktur wächst rasant.Die Einführung unserer neuen CS-Storm-Systeme bietet ihnen eineleistungsstarke Lösung, die für ein breites Spektrum an komplexenAufgabenstellungen aus den Bereichen Deep Learning und maschinelles Lernenoptimiert ist, so Fred Kohout, Senior Vice President Produkte und CMO beiCray. "Das exponentielle Wachstum der Datengrößen, gepaart mit derNotwendigkeit schneller Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zufinden, macht eine hoch skalierbare und angepasste Infrastrukturunumgänglich.Die Cray CS-Storm-Systeme bieten bis zu 187 TOPS (Tera Operations proSekunde) pro Knoten und 2.618 TOPS pro Rack für Machine Learning-Anwendungen und bis zu 658 Double-Precision-TFLOPS pro Rack für die HPC-Applikationsleistung. Die Cray CS-Storm-Systeme, die als voll integrierterCluster-Supercomputer ausgeliefert werden, umfassen die Cray-Programmierumgebung, den Cray Sonexion(R) Scale-Out-Speicher und einvollständiges Cluster-Systemmanagement.Der Cray CS-Storm 500GT unterstützt bis zu zehn NVIDIA Tesla P40 oder P100PCIe Beschleuniger, die ausgewogene oder aber Single-Root-Konfigurationenfür CPU-to-GPU-Kommunikation nutzt. Der CS-Storm 500NX beinhaltet dieUnterstützung von acht Tesla P100 SXM2 Beschleunigern, welche die NVIDIANVLink Hochgeschwindigkeitsverbindung für die GPU-to-GPU-Kommunikationnutzen."Die ersten Anwender von großen Big Data-Analysen und künstlicherIntelligenz haben bei den Bemühungen Ihre Anwendungen zu skalieren und mitdem Datenwachstum sowie neuen, anspruchsvolleren Modellen Schritt zuhalten eine schmerzhafte Lektion gelernt, sagt Shanin Khan,Gründungspartner bei OrionX Research. "Das richtige System muss von Anfangan gewählt werden, um in der Lage zu sein dieses zu skalieren. Andernfallshäufen und multiplizieren sich Ineffizienzen. Eine Expertise inSystemdesign im großen Maßstab und Anwendungsoptimierung ist hierbeientscheidend. Und genau in diesen Bereichen ist Cray seit Jahrzehntenführend.Für weitere Informationen über die Cray CS-Storm Supercomputer-Serie,besuchen Sie bitte die Unternehmenswebseite von Cray [1].Über CrayAls weltweiter Marktführer für Supercomputing stellt Cray Inc. (Nasdaq:CRAY) Wissenschaftlern und Ingenieuren aus dem Industrie-, Forschungs- undStaatssektor innovative Systeme und Lösungen bereit, mit denen sichfordernde Simulations- und Analyseaufgaben nachhaltig bewältigen lassen.Mit über 40 Jahren Erfahrung bei Entwicklung und Service der weltweitmodernsten Supercomputer bietet ihnen Cray ein umfassendes Portfolio anSupercomputern sowie Big Data-, Storage- und Analytics-Lösungen, die sichdurch eine konkurrenzlos hohe Performance, Effizienz und Skalierbarkeitauszeichnen. Der adaptive Supercomputing-Ansatz von Cray zielt aufzukunftsweisende Produkte, die verschiedene Prozessortechnologien in einemeinheitlichen Architekturkonzept kombinieren und damit heute und in derZukunft höchsten Performance-Anforderungen gerecht werden. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.cray.com.###Cray, das stilisierte CRAY-Zeichen und SONEXION sind eingetrageneHandelsmarken von Cray Inc. in den Vereinigten Staaten und anderenLändern. XC, CS-Storm, XC50 und XC40 sind Handelsmarken von Cray Inc.Andere hier erwähnte Produktnamen und Services sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Besitzer.Pressekontakt CrayTobias Jost/Ina Rohe/Julian Saaleloquenza pr gmbhEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 089-242038-0E-Mail: mailto:cray@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

