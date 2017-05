Zürich (ots) -



Gerne laden wir Sie an die Medienkonferenz zur strategischen

Neuausrichtung von Globus, Herren-Globus und Schild ein. Die

Medienkonferenz findet am 12. Mai 2017 um 10.00 Uhr im Restaurant (5.

OG) des Globus Bahnhofstrasse an der Schweizergasse 11 in Zürich

statt.



Beat Zahnd, Leiter des Departements Handel und Mitglied der

Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB), und Thomas

Herbert, CEO der Magazine zum Globus, werden Sie über wichtige

Veränderungen informieren.



Wir bitten Sie, sich per E-Mail an media@migros.ch anzumelden.

Bitte geben Sie auch an, ob Sie im Anschluss an die Medienkonferenz

ein Kurzinterview mit Beat Zahnd oder Thomas Herbert führen möchten.



Zürich,11. Mai 2017



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

- Monica Glisenti, Leiterin Corporate Communications MGB, Tel. 058

570 38 26, monica.glisenti@mgb.ch

- Luzi Weber, Mediensprecher MGB, Tel. 058 570 38 21,

luzi.weber@mgb.ch