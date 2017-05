Aarau (ots) - _ An der 128. Generalversammlung des Verbandes

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) im Kultur- und

Kongresszentrum La Poste in Visp ist Michael Wider zum neuen

VSE-Präsidenten gewählt worden. Der 55-jährige Jurist (Master in

Law/Master in Business Administration) und Absolvent des Stanford

Executive Programs ist seit 30 Jahren in verschiedenen

Führungsfunktionen entlang der ganzen Wertschöpfungskette der

Energiebranche tätig. Aktuell amtet er als Mitglied der

Geschäftsleitung von Alpiq und Head Generation.



_ VSE-Präsident Kurt Rohrbach trat nach neun Jahren im Amt

aufgrund der Amtszeitbeschränkung zurück. Er betonte in seinem

Abschiedsreferat die Schlüsselrolle der Digitalisierung für die

Schweiz. Im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 (ES2050)

unterstrich der scheidende Präsident die Ja-Position des VSE. Die

Energiestrategie sei ein lang gereifter und breit abgestützter

Kompromiss.



_ Der VSE rückte in Visp auch die Berufsbildung in den Fokus - und

betonte die Bedeutung kompetenter Fachkräfte für die Schweizer

Energiezukunft. So ehrte der Verband die besten Absolventen aus der

beruflichen Grundbildung Netzelektriker/in EFZ, der Berufsprüfung

Netzfachleute sowie die ersten Energie- und Effizienzberater (EEB).



VSE-Präsident Kurt Rohrbach wies in seiner Eröffnungsrede auf den

breiten Themenfächer hin, dem der Verband Schweizerischer

Elektrizitätsunternehmen gerecht werden muss. Globale Entwicklungen

müssten ebenso mitverfolgt werden wie die Umwälzungen in der

zunehmend komplexeren Schweizer Stromlandschaft. Zwar würden Themen

wie Marktöffnung und Stromabkommen durchaus behandelt. Doch smarte

Technologien seien imstande, feste Grenzen niederzureissen. «Es gilt,

diesen digitalen Wandel aktiv mitzugestalten und Innovationen

beizusteuern. Ich schliesse nicht aus, dass wir plötzlich vor der

Situation stehen, dass die besagte Marktöffnung längst stattgefunden

hat», so Rohrbach.



Energiestrategie 2050: Lange gereifte Kompromisslösung ohne

Alternative



Kurt Rohrbach bestärkte in seinem Referat, dass es für die Schweiz

keine Alternative zur Energiestrategie 2050 gebe. Ein mögliches Nein

in der Abstimmung bedeute deshalb «zurück zu Grundsatzdiskussionen,

für die uns die Zeit fehlt». Zwar seien viele Fragen auch nach einer

Annahme der Strategie noch ungeklärt. Konkret müssten die Themen

Eigenversorgung, Versorgungssicherheit, Stromtarife,Stromspeicherung

und Netzausbau vertieft werden. «Auch bleibt noch unklar, mit welchen

Lenkungsmassnahmen die Effizienz-Ziele letztlich erreicht werden

sollen», sagte Kurt Rohrbach. Insgesamt sei die Energiestrategie aber

zu begrüssen. «Nach drei Jahren intensiver Diskussion wurden endlich

Kompromisse gefunden und vom Parlament akzeptiert. Dieser Zustand

schafft eine gewisse Investitionssicherheit.»



Jahresrückblick: Energiepolitik, Partnerschaften, neue Berufe und

«Big Data»



VSE-Direktor Michael Frank setzte seine Rede unter das Motto

«Präsenz an vielen Orten». Der Verband arbeite daran, «dass der

Wasserkraft, als wichtigster Ressource unserer Stromproduktion, nicht

der Hahn abgedreht wird.» In dem Zusammenhang sei auch die Frage nach

der Schweizer Eigenversorgung zu behandeln. «Wir müssen diskutieren,

welcher Grad an Eigenversorgung nötig ist, damit wir weiterhin

behaupten können, ein sicheres, bezahlbares und nachhaltiges

Energiesystem zu haben», sagte Michael Frank. «Langfristig sollte die

Schweiz ihre Importabhängigkeit nicht vergrössern. Umso wichtiger ist

es, dass die Investitionsfähigkeit in erneuerbare einheimische

Stromproduktion und Netzvorhaben gewährleistet ist.»



Mit seinem Projekt «Energiewelten» nehme sich der VSE «die

Frechheit heraus», den Blick in die noch unbekannte Energiezukunft zu

wagen. Und auch der praktische Nutzen des Projektes sei gegeben. «Ein

erster Bericht zu Energiewelten liegt dem Vorstand vor.

Partnerschaften mit Hochschulen bestehen - und konkrete

Geschäftsmodelle werden folgen», so der VSE-Direktor.



Fachkräfte: Auszeichnung der besten Absolventen



Sehr gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte aus der

Strombranche stärken den Wirtschaftsstandort Schweiz. Und sie

gewährleisten die Versorgungssicherheit mit Strom. Die Strombranche

nimmt ihre Verantwortung auch auf diesem Gebiet wahr: Sie setzt

gezielt Akzente im Bereich Aus- und Weiterbildung. Dazu gehört das

Berufsbild Netzelektriker/in EFZ oder diverse Weiterbildungsangebote,

wie etwa die Ausbildung «eidg. dipl. Energie- und

Effizienzberater/in» (im Herbst 2014 gestartet).



Um den Stellenwert der Aus- und Weiterbildung innerhalb des

Verbandes zu betonen, ehrte der VSE an der Generalversammlung in Visp

erneut die besten Absolventen der letzten zwölf Monate: In der

Beruflichen Grundbildung Netzelektriker ist dies: Nick Spitzhofer

(EKZ). In der Berufsprüfung zum Netzfachmann mit Fachausweis: Tom

Held (Arnold AG). In der Ausbildung zum Energie- und

Effizienzberater: Jürg Blattner elobla), Erich Schwegler

(Hefti.Hess.Martignoni), Patrick Weber (Elektra) und Dominique Urech

(Thomas Lüem Partner AG).



Neuwahlen in den Vorstand



Aus dem Vorstand zurückgetreten sind der Präsident Kurt Rohrbach,

Kurt Bobst (Repower), Felix R.Graf (CKW) und Christian Plüss (Alpiq

Suisse AG). Neu gewählt wurden der Präsident Michael Wider (Alpiq),

Urs Meister (Leiter strateg. Regulierungsmanagement, BKW) als

Vertreter der Gruppierung regioGrid und Felix Vontobel (Stv.CEO

/Leiter Leistungserbringung, Repower) als Vertreter der Gruppierung

Nichtorganisierte.



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE



Der VSE ist der Dachverband der schweizerischen

Elektrizitätsbranche mit Hauptsitz in Aarau, einer Niederlassung in

Lausanne sowie einem Büro in Bern. Im Tessin ist er durch eine enge

Zusammenarbeit mit dem regionalen Verband ESI vertreten. Gegründet

wurde der VSE im Jahr 1895; er beschäftigt 42 Mitarbeitende. Von den

insgesamt 430 Mitgliedern des VSE sind 366 Unternehmen

Branchenmitglieder, die wiederum rund 24 000 Mitarbeitende

beschäftigen. Die Branchenmitglieder operieren entlang der gesamten

Wertschöpfungskette (Produktion, Handel, Übertragung, Verteilung und

Betrieb). Sie stellen de facto die gesamte Stromversorgung in der

Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sicher.



Originaltext: VSE / AES

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003757

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003757.rss2



Kontakt:

Sandro Pfammatter, Mediensprecher

Tel. +41 62 825 25 24 oder +41 78 659 14 55,

sandro.pfammatter@strom.ch