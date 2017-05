NÜRNBERG/HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der frühere Chef des Nürnberger Autozulieferers Leoni , Klaus Probst, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Er sei bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Nürnberg gewählt worden, teilte das Unternehmen mit. Probst war von 2002 bis 2015 Vorstandsvorsitzender der Leoni AG. Probst ist zugleich Aufsichtsratschef der Grammer AG. Er übernimmt das Amt von Werner Rupp. Neben Probst wurde auch Elisabetta Castiglioni vom Telekom-Austria-Ableger A1 digital in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Posten räumten die Unternehmerin Ingrid Hofmann und der frühere Siemens -Manager Klaus Wucherer./cat/DP/he

