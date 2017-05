PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Negativ aufgenommene Geschäftszahlen großer Unternehmen haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Donnerstag ins Minus befördert. Ansonsten läuft die aktuelle Quartalsberichtssaison in Europa und den USA laut Börsianern aber unerwartet gut. Am Nachmittag sorgte eine ebenfalls schwächere Wall Street für zusätzliche Belastung.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Verlust von 0,61 Prozent bei 3623,55 Punkten. In Paris verlor der CAC-40-Index 0,32 Prozent auf 5383,42 Zähler. Der Londoner FTSE 100 endete nahezu unverändert bei 7386,63 Punkten./edh/he

