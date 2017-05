-------------------------------------------------------------- Brand Trust Kontakt http://ots.de/HnUXD --------------------------------------------------------------



Im Ranking der besten Consultingunternehmen Deutschlands von brand eins und Statista überzeugt die Managementberatung BrandTrust mit höchsten Kundenempfehlungsraten. Die Beratung für markenzentrierte Unternehmensführung geht als Top 5-Platzierung aus der bundesweit durchgeführten Bewertung im Bereich "Marke, Marketing & Pricing" hervor. BrandTrust behauptet sich als einziger Markenstrategiespezialist unter den Top 5.



Nicht Umsatz oder Mitarbeiterzahl, sondern Kriterien, die für Unternehmen bei der Auswahl ihrer Berater wirkliche Relevanz haben, bilden das Fundament des brand eins Rankings: Dies sind qualitative Bewertungen anderer Beratungsunternehmen sowie Beurteilungen von Klienten.



"Disruption, gesättigte Märkte, schwindende Margen, Digitalisierung: Die Herausforderungen unserer Kunden sind vielfältig. Wir freuen uns über die überdurchschnittlich hohen Kundenbewertungen und sehen diese als Bestätigung für die Wirksamkeit unseres markenzentrierten Ansatzes in der Strategieberatung", kommentiert BrandTrust Gründer Klaus-Dieter Koch.



BrandTrust wurde 2003 gegründet und ist heute die führende Managementberatung für wirksame Marken im deutschsprachigen Raum. Die Beraterteams begleiten Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von regionalen und globalen Markenstrategien mit dem Ziel, die Profitabilität und das Wachstum ihrer Marken - und damit ihres Unternehmens - systematisch und zukunftsorientiert zu erhöhen. Viele der Kunden sind Unternehmen aus Fortune 500, DAX 30, M-DAX, ATX und SMI in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien. BrandTrust ist weltweit tätig und verfügt neben dem Sitz in Nürnberg und Wien über Repräsentanzen in Ljubljana und Zürich.



Pressekontakt: PR-Büro Heinhöfer Birgit Heinhöfer Tel.: +49 911 300 349-0 Mail: info@pr-heinhoefer.de