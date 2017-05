Auch in diesem Jahr haben die Teilnehmer beeindruckende Innovationen eingereicht, die in den Kategorien »Photovoltaik« sowie »Herausragende Solare Projekte« prämiert werden. Erstmals waren zudem Projekte aus dem Themenfeld »Smart Renewable Energy« teilnahmeberechtigt. Jetzt hat die Jury die Finalisten bekanntgegeben. Aus ihnen werden die Gewinner ermittelt, die am 31. Mai 2017 auf der Intersolar Europe den renommierten Branchenpreis entgegennehmen.

Die Award-Verleihung am ersten Messetag setzt Finalisten wie Gewinner besonders in Szene und wird von Ausstellern und Entscheidungsträgern der internationalen Solarbranche gleichermaßen geschätzt. Die Preisträger genießen nicht nur eine hohe Aufmerksamkeit - auch ihre Vorreiterrolle im Markt wird durch den Intersolar Award untermauert.

Zum zehnten Jubiläum des prestigeträchtigen Intersolar Award zeichnet die Jury erstmals Projekte aus dem Bereich »Smart Renewable Energy« aus, der in der 2016 geschaffenen Kategorie »Herausragende Solare Projekte« angesiedelt ist. In die engere Auswahl kommen dabei Vorhaben, die sowohl die Energiewende vorantreiben, ...

