Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge mit leichten Verlusten aus der Sitzung gegangen. Nach einem freundlichen Beginn rutschte der SMI dabei erst am Nachmittag in die rote Zone ab, wobei sich der Abgabedruck gegen Handelsende mit den negativ gestarteten US-Börsen noch leicht verstärkte. Keine Impulse brachten indes die in den USA publizierten Konjunkturdaten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zu den Produzentenpreisen. Zurich hielten sich nach Quartalszahlen gegen den Trend im Plus.

Die Stimmung sei eigentlich noch immer freundlich gewesen, hiess es im Handel. Nachdem aber der SMI über elf Börsentage bis und mit Dienstag ein Rally von beinahe 600 Punkten hingelegt hatte, ist er langsam an seine Grenzen gestossen, was sich in den nun zwei Mal in Folge gesunkenen Kursen manifestiert hat. Die vor einem Rückschlag warnenden Stimmen haben denn auch jüngst zugenommen. Ob derzeit allerdings lediglich die Kurse auf hohem Niveau konsolidiert werden, oder ob demnächst ein grösserer Rückschlag bevorsteht, bleibt vorderhand offen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,27% tiefer bei 9'064,88 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab 0,49% auf 1'438,64 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...