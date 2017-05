Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ging am Donnerstag mit einem Minus aus dem Handel. Einige Anleger machten im größeren Stil Kasse. Dies war an zwei deutlicheren Abwärtsbewegungen am Nachmittag abzulesen. Allerdings zeigte der DAX Nehmerqualitäten und erholte sich von den Rücksetzern nahezu. Aber auch die Berichtssaison, die am Donnerstag ihren Höhepunkt sah, überraschte eher auf der negativen Seite. So führten die Zahlen von ProSiebenSat.1 und der Deutschen Post zu Verkäufen. Der DAX schloss 0,4 Prozent leichter bei 12.711 Punkten.

Prosieben weniger optimistisch

Verlierer Nummer eins unter den DAX-Werten waren Prosieben mit einem Minus von knapp 6 Prozent. Dem Medienkonzern ist zwar mit einer erfreulichen Entwicklung in allen Segmenten ein guter Start in das Geschäftsjahr gelungen, wie die Analysten der NordLB ausführten. Getrübt werde das gute Bild durch die nunmehr pessimistischeren Erwartungen an den deutschen TV-Werbemarkt. Darunter litten im MDAX auch die Aktien der RTL Group, die 6,3 Prozent verloren.

Ergebnisseitig sei die Deutsche Post (minus 3,4 Prozent) im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, urteilten die Analysten von Independent Research (IR).

Anleger schauen auf die Margenentwicklung

In der nun auslaufenden Berichtssaison war zu erkennen, dass die Margenentwicklung im Fokus der Anleger stand. Und hier enttäuschte der Automobilzulieferer Schaeffler, die Aktie schloss knapp 7 Prozent leichter. Die Analysten von Independent Research werteten die Erstquartalszahlen von Henkel (minus 1,1 Prozent) als durchwachsen. Die Analysten von Equinet stuften die Stabilisierung des Umsatzrückgangs der Deutschen Telekom im deutschen Markt als ermutigend ein, die Aktie ging 0,8 Prozent leichter aus dem Tag.

Konsolidierung im Immobiliensektor geht weiter

WCM gaben um 7,3 Prozent nach, nachdem TLG Immobilien ein Übernahmeangebot für WCM abgegeben hatte. "Wie gewonnen, so zerronnen", sagte ein Händler. Das Gebot von TLG Immobilien bewertet WCM mit 3,15 Euro. "Das ist enttäuschend, nachdem Übernahmespekulationen den Kurs am Mittwoch stark getrieben haben." Da war der Kurs auf 3,50 Euro gestiegen. TLG verloren 0,7 Prozent. Der Kurs von Solarworld brach um 63 Prozent auf 1,25 Euro ein, nachdem das Unternehmen einen Insolvenzantrag angekündigt hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,2 (Vortag: 108,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,76 (Vortag: 3,45) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.711,06 -0,36% +10,71% DAX-Future 12.711,50 -0,42% +11,07% XDAX 12.706,11 -0,48% +11,00% MDAX 24.907,39 -0,89% +12,25% TecDAX 2.147,01 -0,38% +18,51% SDAX 10.908,92 -0,02% +14,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,42 10 ===

